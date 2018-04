Enttäuschung über Pläne

Anzeige

Ludwigshafen.Die Bundestagsabgeordneten von Ludwigshafen und Mannheim, Torbjörn Kartes und Nikolas Löbel (beide CDU), sind enttäuscht von den Resultaten eines verkehrspolitischen Treffens beider Stadtvorstände. Die Ergebnisse würden weit hinter den Positionen zurückbleiben, die sie in einer Initiative eines überregionalen Verkehrskonzepts im August 2017 formuliert hatten. „Den vielen Pendlern, die in unserer Region im Stau stehen, nützt die Vereinbarung wenig“, sagte Kartes. Und Löbel ergänzte: „Wir haben letzten Sommer vorgeschlagen, für Mannheim und Ludwigshafen ein gemeinsames Verkehrsentwicklungskonzept in Auftrag zu geben. Wir müssen beide Städte gemeinsam denken und planen.“ Ziel sei es gewesen, ein überregionales Gremium zu schaffen, das regelmäßig tagt.

Beschlossen haben die Stadtvorstände bei ihrem Treffen am Dienstag dagegen, dass die Gremien beider Städte einmal im Jahr zusammenkommen und Verkehrsthemen besprechen. Anlass waren unter anderem die Entwicklungen rund um die Hochstraßen. „Wir fordern beide Stadtvorstände auf, noch einmal nachzubessern“, sagte Kartes.