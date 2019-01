Eppelheimerin schenkt Obdachlosen ihren Wohnwagen

Ludwigshafen/Waldsee.Von der Straße auf den Campingplatz: Die Ludwigshafener Obdachlosen Tom (links) und Dieter haben ein neues Zuhause gefunden. Die Eppelheimerin Barbara Buhl hat in dieser Zeitung von der Situation der Männer gelesen und ihnen ihren Wohnwagen in dem Naherholungsgebiet „Auf der Au“ bei Waldsee geschenkt. „Ich brauche den Wagen nicht mehr, und so kann ich etwas Gutes tun“, sagt die 73-Jährige. Tom und Dieter, die ihren vollen Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, hatten fast ein Jahr lang unter der Konrad-Adenauer-Brücke gelebt und zuletzt die Räumung durch die Stadt befürchtet. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019