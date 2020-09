„Er hat die Gene der Stadt“

Ludwigshafen.Der Geehrte darf in Ludwigshafen als prägende Persönlichkeit bezeichnet werden. Die einen kennen ihn als langjährigen Geschäftsführer der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom), ältere Semester haben ihn als Inhaber des Porzellanhauses Pabst in Erinnerung. Wenn die Redebeiträge anlässlich der Preisverleihung in der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft eines verband, so war es die Wertschätzung für einen Mann, den viele liebevoll als „Mister Ludwigshafen“ titulieren. Schließlich trage, so Hochschulpräsident Peter Mudra, kaum ein Zweiter die „Gene der Stadt“ derart in sich wie Michael Cordier.

Der 68-Jährige ist der 14. Träger der Hochschulmedaille in 25 Jahren. Die Auszeichnung wird unregelmäßig an besondere Persönlichkeiten vergeben, wie Mudra das Auszeichnung einordnete. Dass Cordier alles mitbringt, um als „ganz besondere Person“ zu gelten, machte der Rektor vor allem an dessen sichtbarem Wirken fest.

Zusammenrücken gefördert

Als Lukom-Geschäftsführer habe der Preisträger nachhaltige Verbindungslinien zwischen Hochschule und Stadtgesellschaft geschaffen und den Studierenden etwas vorgelebt, was in der Pädagogik als „Lernen am Modell“ bekannt sei. Sich von Tiefschlägen zu erholen und gewonnene Erfahrungen weiterzugeben, habe der „sehr rührige Mensch Cordier“ stets beherzigt. Gerade im Bereich des Marketing habe die Wissenschaft eine Menge von ihm lernen können, beim akademischen Nachwuchs sei er als Ansprechpartner gefragt gewesen.

Darüber hinaus zog Mudra eine Parallele zum Beinamen der Hochschule: Was für den Lehrbetrieb „Wirtschaft und Gesellschaft“ sei, spiegele sich bei Cordier in Ökonomie und Sozialem wider – zwei Bereiche, die er regelmäßig zusammengeführt habe, ebenso wie Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Kultur in der Stadt.

Marketing-Professor Klaus Blettner buchstabierte den Namen des Medaillenträgers und versah ihn mit typischen Charaktereigenschaften, wobei „charmant“ und „optimistisch“ besondere Betonung fanden. Immerhin ist Cordier derjenige, der den informellen Kreis „Die Optimisten“ gegründet hat, um für eine positivere Außenwirkung der vielgescholtenen Chemiestadt zu sorgen.

Wie wichtig Cordier für die Stadtentwicklung ist, machte auch Mathias Berkel deutlich, Vorsitzender der IHK-Tischrunde, die sich weiterhin auf die Mitarbeit des „ruhelosen Rentners“ verlassen kann. So gilt das „Zusammenrücken von Stadt und Hochschule“ als großes Verdienst Cordiers. Identifikation und Bekanntheitsgrad seien gestiegen, viele gemeinsame Forschungsprojekte realisiert und „Unmögliches“ möglich gemacht worden – nicht zuletzt mit dem City-Campus, von dem nach Meinung der Laudatoren viel Positives geblieben ist.

Cordier, der weiterhin mittelständische Unternehmen berät, stellte den Wert der Familie heraus und ermutigte die Gäste, „mit Lust Verantwortung zu übernehmen, um gemeinsam etwas zu bewegen.“ Dabei bestehe die Kunst darin, kein Egoist zu sein.

