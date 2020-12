Ergänzte Allgemeinverfügung erlassen - Sonderregelung an Weihnachten

Ludwigshafen.Weiterhin gilt die Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr, die nur bei triftigen Gründen Ausnahmen erlaubt, teilte die Stadt Ludwigshafen am Freitag mit. Doch nun soll eine Sonderregelungen während der Weihnachtsfeiertage ergänzt werden: An Heiligabend sowie die darauf folgenden Weihnachtsfeiertage wird die Ausgangsbeschränkung wie von Bund und Ländern bestimmt, auf Mitternacht bis 5 Uhr verkürzt. An Silvester und Neujahr bleibt die Ausgangsbeschränkung jedoch ab 21 Uhr gültig. Zudem gilt Feuerwerksverbot auf öffentlichen Straßen und Plätzen.

„Ich kann persönlich nachfühlen, wie einschneidend die Corona-Beschränkungen gerade in der Zeit um Weihnachten sind, wenn viele Menschen die Feiertage bewusst in einem größeren Kreis mit Verwandten, Freunden und Bekannten verbringen möchten. In der gegenwärtigen Situation appelliere ich an die Bevölkerung, sich besonnen zu verhalten und den Regelungen zur Vermeidung von Corona-Infektionen zu folgen“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Außerdem erweitert die Stadt die Maskenpflicht in der Innenstadt um die Fläche des Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platzes.

Die neue Allgemeinverfügung tritt ab Montag, 21. Dezember, 0 Uhr in Kraft und ist zunächst bis zum 10. Januar 2021 gültig.

