Erinnerung am Ort des Verbrechens

Ludwigshafen.Vertreter der Stadt Ludwigshafen haben am Montag zusammen mit den Schülern der Berufsbildenden Schule Wirtschaft II (BBS Wirtschaft II) an die Opfer der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft erinnert. Der Anlass dafür: Der 27. Januar ist in Deutschland seit 1996 ein bundesweiter Gedenktag. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.

Viele Juden nach Gurs verschleppt

Ort der Gedenkfeier in Ludwigshafen war der Innenhof der Maxschule im Stadtteil Mitte. Hier wurden die verfolgten Juden in der Region zusammengetrieben und am 22. Oktober 1940 in das Konzentrationslager Gurs in Südwestfrankreich deportiert. Eine Gedenktafel im Schulhof erinnert an diese Aktion. Eine der bekanntesten Inhaftierten in Gurs war die Philosophin Hannah Arendt. Nach Gurs wurden aus Baden und der Saarpfalz über 6500 verfolgte Juden deportiert. Aus den Wohnorten der Pfalz wurden 826 Menschen dorthin verschleppt, aus Mannheim 1983 und dem Landkreis Mannheim 116. Ab 1942/43 wurden die Gefangenen von dort hauptsächlich ins Vernichtungslager Ausschwitz-Birkenau verlegt und dort umgebracht. Zu Beginn der Veranstaltung erinnerten Schüler der BBS Wirtschaft II an diese dunkle Zeit in der Geschichte. Maxima Mischer, Melissa Susuzluglu, Viktor Lazarowski, Dafina Dashi und Halmet Barwari trugen Texte vor und merkten an, dass Hannah Arendt in ihrer Zeit in Gurs auf ihr Äußeres geachtet habe, weil sie fürchtete, mit dem äußeren Verfall gehe auch ein moralischer einher. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck legte in ihrer Rede den besonderen Fokus auf die Schicksale der aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Verfolgten. „Homosexuelle sowie Transgender sind die einzigen Opfer der Nationalsozialisten, die auch nach dem 8. Mai 1945 weiterverfolgt wurden“, sagte sie. Dabei nannte sie den Namen Heinrich Habetz und betonte, dass auf solche Schicksale aufmerksam gemacht werden müsse.

Nach ihren Worten sei Erinnern nicht nur Rückschau, sondern immer auch Auftrag. „Die Kraft Ludwigshafens liegt darin, dass sie eine bunte Stadt ist. Hass darf nie wieder die Oberhand gewinnen“, sagte sie. In Ludwigshafen sollen alle friedlich leben können, egal welcher Herkunft oder Religion sie sind.

Für die musikalische Umrahmung der Gedenkfeier sorgten Sheila Handong und Daniela Wagner – beide Musiklehrerinnen am Carl-Bosch-Gymnasium. Sie spielten zwei Klezmer-Stücke.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.01.2020