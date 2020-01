Erinnerung an Alfred Delp

Ludwigshafen.Mit einem Vortrag und Gottesdienst erinnert das Heinrich-Pesch-Haus am Samstag, 1. Februar, ab 17.30 Uhr an den vor 75 Jahren getöteten Alfred Delp. Der in Mannheim geborene Jesuit zählte in der NS-Zeit zur Widerstandsgruppe des Kreisauer Kreises, dem Oppositionelle vieler politischer und religiöser Gruppen angehörten. Er wurde am 2. Februar 1945 in Berlin hingerichtet. Tobias Zimmermann, Direktor des Heinrich-Pesch-Hauses und lange Jahre Kirchenrektor in der Gedächtniskirche in Berlin, spricht über die ökumenische Gemeinschaft der Widerstandsgruppe in Kreisau und im Gefängnis. Um 19 Uhr beginnt die Messe in der Kapelle des Pesch-Hauses. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020