Erinnerung an Verschleppte

Ludwigshafen.Wer das Wohnhaus in der Prinzregentenstraße 26 passiert, wird beim Blick nach unten ab sofort an ein schwieriges Kapitel Ludwigshafener Geschichte erinnert. Vier Steine mit zehn mal zehn Zentimeter großer, messingfarbener Oberfläche sind in das Pflaster eingelassen. Sie tragen die Inschriften der Mitglieder jener Familie, die an diesem Ort bis zum 22. Oktober 1940 ansässig war. Siegfried Langstädter lebte mit Ehefrau Flora und den Kindern Heinz und Hanna in Ludwigshafen – bis sie Opfer einer konzertierten Aktion der Nationalsozialisten wurden: An jenem Tag, der sich just zum 80. Mal jährte, wurden mehr als 6500 jüdische Bewohner aus der Pfalz und Baden nach Südfrankreich deportiert und die meisten von ihnen ermordet.

1887 in Oberfranken geboren, nahm Siegfried Langstädter am Ersten Weltkrieg teil und wurde mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Jahrzehntelang galt der Lehrer als prägende Figur im jüdischen Gemeindeleben in Venningen bei Landau. 1936, als Tochter Hanna zur Welt kam, übernahm er von der Südpfalz aus den Unterricht in der „jüdischen Sonderklasse“ Ludwigshafen. Der Schulbesuch zusammen mit „arischen“ Kindern war bereits verboten. Im August 1938 zog die Familie endgültig in die Chemiestadt, beim folgenden Novemberpogrom wurde Siegfried Langstädter verhaftet und im Konzentrationslager Dachau in „Schutzhaft“ genommen.

Nur kleine Tochter überlebte

Nach der Deportation am 22. Oktober 1940 befand sich die gesamte Familie im Konzentrationslager Gurs. Während die kleine Tochter von der jüdischen Organisation OSE befreit wurde, überlebten die übrigen Familienmitglieder den Holocaust nicht: Siegfried starb 1942 im Sammellager in Marseille, Heinz und Flora wurden nach Auschwitz verschleppt und schließlich für tot erklärt. „Es ist wichtig, uns an diese Geschehnisse zu erinnern“, sagte Monika Kleinschnitger vom Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine e.V. Seit 2007 ist man in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Ludwigshafen auf Spurensuche und setzt den Verfolgten des NS-Systems ein steinernes Denkmal – an ihrem letzten freiwillig gewählten Wohnort.

Das „Bewusstsein für die Geschichte des Stadtteils“ solle auf diese Weise geschärft werden, unterstreicht Gerhard Kaufmann, Vorsitzender des Vereins. Zusätzlich zu den vier Stolpersteinen für Familie Langstädter verlegte Gunter Demnig, der das seit 1996 bestehende Projekt künstlerisch begleitet, weitere 15 Steine im Stadtgebiet. Ausgelöscht wurde jüdisches Leben zum Beispiel auch in der Ludwigstraße 38. Hier traf es die Familien Zivi, Kirschbaum und Neumond.

„Antisemitismus noch aktuell“

Doch nicht nur jüdische Bewohner fielen dem Terror der Nationalsozialisten zum Opfer: Im Fall von Helene Ott, geborene Trennhäuser, genügte es, dass sie mit Juden befreundet war und Sympathien für den Kommunismus hegte. Zu Unrecht warf man ihr vor, ein „staatsfeindliches Flugblatt“ in Umlauf gebracht zu haben – und ein Verhältnis mit einem Franzosen zu pflegen. 1942 starb sie in Auschwitz. Fritz Bunz (Ludwigstraße 46) wurde dagegen seine Homosexualität zum Verhängnis. Es folgten die Inhaftierung und Liquidierung seiner Fabrik als „nicht kriegswichtig“. Nachdem auch noch sein Wohnhaus bei einem Luftangriff zerstört wurde, starb Bunz 1955 in Heidelberg. „Antisemitismus ist immer noch und immer wieder aktuell“, sagte Stefan Mörz vom Stadtarchiv. Man erkenne es bereits am Polizeischutz, der leider vor jeder jüdischen Einrichtung notwendig sei. Für Gerhard Kaufmann ging die jüngste Stolperstein-Verlegung mit umfassender Recherchearbeit einher: Über einschlägige Netzwerke wie Alemannia-Judaica sowie ein französisches Telefonbuch fand er schließlich Interessantes über Hanna Langstädter heraus.

Nachfahre „zugeschaltet“

Nach ihrer Befreiung aus dem südfranzösischen Konzentrationslager wurde sie von einer französischen Familie adoptiert. Sie blieb in Frankreich, änderte ihren Namen und bekam drei Kinder. Mit Sohn Olivier hat Gerhard Kaufmann Kontakt aufgenommen – die Stolpersteinverlegung in der Prinzregentenstraße erlebte der Nachfahre im Livestream mit.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020