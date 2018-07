Erlebnistag auf Wache

Anzeige

Ludwigshafen.Die Arbeit der Feuerwehrleute hautnah miterleben können die Besucher bei einem Erlebnistag in Oppau. Die Feuerwache Nord (Friesenheimer Straße) öffnet am Sonntag, 5. August, ihre Tore von 10 bis 18 Uhr. Aus einem doppelten Grund richtet sie die Veranstaltung aus: Die Jugendfeuerwehr Oppau besteht seit 40 Jahren, die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen sogar bereits seit 100 Jahren.

In Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Einrichtungen bieten die Rettungskräfte ein buntes Programm an, das junge Besucher spielerisch an das Thema heranführen soll. Die Kinder können unter anderem eine Ausbildung zum „Junior-Retter“ absolvieren, sich in einer Hüpfburg austoben und am Ballonwettbewerb teilnehmen. Von einem Überschlagssimulator bis hin zu Rauschbrillen, die auf den Drogeneinfluss beim Fahren aufmerksam machen, gibt es zahlreiche Vorführungen und eine Fahrzeugschau.

Die Berufsfeuerwehr bietet zudem Führungen durch die Feuerwache an und stellt auch Sonderfahrzeuge aus. Eine seltene Gelegenheit ist dabei die Besichtigung eines Feuerwehrfahrzeuges der amerikanischen Armee. vs