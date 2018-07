Erlebnistag bei BASF

Anzeige

Ludwigshafen.Am Wochenende öffnet der Chemiekonzern BASF zum Erlebnis-Samstag für Besucher seine Tore. Am Samstag, 14. Juli, können Interessierte von 9 bis 16 Uhr hinter die Kulissen des Ludwigshafener Unternehmens blicken. 200 Exponate verdeutlichen in einer Ausstellung im Besucherzentrum die Bedeutung von Chemie im Alltag. Die Ausstellung kann eigenständig erkundet werden oder in Kurzführungen um 11, 12, und 13 Uhr.

Auch Rundfahrten über das Werksgelände sind fester Bestandteil des Erlebnistages. Die Fahrten starten zwischen 9 und 15 Uhr alle 30 Minuten am Besucherparkplatz gegenüber von Tor 2. Eine Tour auf Englisch gibt es um 14 Uhr. Die jüngsten Gäste toben sich unter dem Motto „Clever Foodies“ im „Kids’ Lab“ bei Experimenten mit Lebensmitteln aus. Das Angebot richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Eine familiengerechte Rundfahrt zum Thema Ernährung rundet das Programm ab. Eine Anmeldung für das „Kid’s Lab“ ist erforderlich. vs