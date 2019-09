Erlebnistag bei BASF

Ludwigshafen.Die Themen Nahrungsmittel, Klima, Futter und Energie stehen im Mittelpunkt eines Erlebnistags bei der BASF am Samstag, 14. September. Zwischen 11 und 15 Uhr beantworten Anja Klatt und Heinrich Menger, Experten für nachhaltige Landwirtschaft aus dem Bereich Agricultural Solutions der BASF, Fragen der Besucher. Insbesondere geht es darum, wie der Chemiekonzern Landwirten mit innovativen und nachhaltigen Lösungen helfen kann.

Daneben werden Rundfahrten über das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt angeboten. Die Busse fahren durchgehend zwischen 9 und 15 Uhr. Um 14 Uhr startet eine Tour in englischer Sprache. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können zudem in Begleitung eines Erwachsenen unter dem Motto „Clever Foodies“ im Kids’ Lab experimentieren. Die Kurse beginnen um 9.30, 11, 12.30 und 14 Uhr. Auf rund 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Besucherzentrum können Interessierte in die Geschichte der BASF eintauchen. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.09.2019