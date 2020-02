Erlebnistag bei BASF

Ludwigshafen.Werkrundfahrten, Ausstellungen und Experimentierprogramm: Die BASF lädt an diesem Samstag wieder zu einem Erlebnis-Tag in ihren Ludwigshafener Stammsitz ein. Zwischen 9 und 16 Uhr können Besucher beispielsweise auf Entdeckungsreise durch die 2000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche im Besucherzentrum gehen. Dabei können sie unter anderem den neuen Ausstellungsbereich „Lifestyle und Sport“ erkunden und herausfinden, welchen Beitrag Chemie im Alltag leistet – etwa in Sportartikeln, Spielzeug oder Pflegeprodukten.

Experimente für Kinder

Für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren werden einstündige Werkrundfahrten über das Chemieareal angeboten. Zwischen 9 und 15 Uhr fahren durchgängig Busse, für internationale Gäste gibt es auch eine Rundfahrt in englischer Sprache um 14 Uhr. Die jüngsten Besucher kommen im Kids’ Lab auf ihre Kosten. Dort können Kinder von sechs bis zwölf Jahren eigene Experimente machen und natürliche chemische Prozesse in Lebensmitteln erforschen. jei

