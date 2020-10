Ludwigshafen.Unbekannte haben in der Knollstraße den Mittelschalldämpfer eines Opel-Astra gestohlen. Nach Polizeiangaben vom Freitag geschah der Diebstahl in der Nacht zum Donnerstag. Der Schaden beträgt 250 Euro. In den vergangenen Tagen waren mehrfach Katalysatoren an geparkten Autos demontiert worden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2222 entgegen.

