Erneut kein Fall gemeldet

Ludwigshafen.Am dritten Tag in Folge hat sich die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Ludwigshafen nicht verändert. Am Donnerstag gab es 343 gemeldete Fälle, wie das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises mitteilt. Auch die Zahl der Genesenen blieb unverändert bei 325. In der Chemiestadt sind somit weiterhin 16 Personen akut infiziert, wie schon in den vergangenen Tagen. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis (270) und in Frankenthal (47) gab es auch keine neuen Fälle, in Speyer (109) einen. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020