Erneut leichter Anstieg bei Fällen

Ludwigshafen.Die Anzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen ist in Ludwigshafen am Freitag leicht angestiegen. Wie das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises meldete, waren am Mittag 239 Personen mit Covid-19 infiziert – sechs mehr als am Donnerstag. Noch geringer fiel der Anstieg im Rhein-Pfalz-Kreis aus, wo 190 Fälle und damit vier mehr als am Vortag registriert wurden. In Speyer (54) kam nur ein Patient hinzu, in Frankenthal (33) blieb die Zahl zum zweiten Mal in Folge stabil. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020