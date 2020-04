Erneut nur leichter Anstieg

Ludwigshafen.Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Ludwigshafen ist am Dienstag um zwei auf 268 angestiegen. Das meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Nachmittag. Inzwischen gelten 193 Personen in der Chemiestadt bereits wieder als genesen. Im Landkreis kamen am Dienstag ebenfalls zwei neue Fälle hinzu, dort sind mittlerweile 207 Personen infiziert (164 genesen). In Speyer (75) und Frankenthal (41) gab es keine Veränderungen zum Vortag zu verzeichnen. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.04.2020