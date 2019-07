Erneut Seniorin überfallen

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat einer 76-Jährigen in Rheingönheim nach einem Bankbesuch mehrere hundert Euro geraubt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Seniorin das Geld gerade bei einer Filiale in der Hauptstraße abgehoben und anschließend in einen Briefumschlag gesteckt. Im angrenzenden Gebäudedurchgang zur Schmiedegasse kam ein fremder Mann auf sie zu und forderte den Umschlag. Als die Frau sich weigerte, riss der Täter ihr das Geld aus der Hand und rannte in Richtung Riedlangstraße davon.

Der Unbekannte soll etwa 45 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß sein. Er hat schulterlanges blondes Haar und trug eine hellblaue Jeans sowie ein rotes T-Shirt. Der Vorfall war bereits der dritte Überfall auf Senioren in dieser Woche. Am Dienstag war ein 80-Jähriger in Oppau angegriffen worden, am Mittwoch eine 92-Jährige in der Schanzstraße. Beide wurden verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Hinweise zum neusten Fall an die Polizei unter Telefon 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.07.2019