Erneut zwei Infizierte mehr

Ludwigshafen.Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Ludwigshafen ist am Mittwoch erneut leicht angestiegen. Wie das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises meldete, wurden insgesamt 270 Personen positiv auf den Erreger Sars-CoV2 getestet, zwei mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen schätzt die Behörde mittlerweile auf 200. Im Landkreis blieb die Infizierten-Zahl am Mittwoch stabil bei 207 Fällen, ebenso in Frankenthal (41). In Speyer war mit sechs neuen Infektionen der stärkste Anstieg zu verzeichnen, dort gibt es jetzt 81 Corona-Patienten. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.04.2020