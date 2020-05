Erneut zwei weitere Fälle gemeldet

Ludwigshafen.Die Anzahl der Corona-Fälle ist in Ludwigshafen erneut leicht angestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises waren am Donnerstag 284 Personen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, zwei mehr als am Mittwoch. Inzwischen gelten 253 Menschen bereits wieder als genesen. Im Rhein-Pfalz-Kreis (211) und in Frankenthal (42) kam am Donnerstag jeweils ein Fall dazu, in Speyer blieb die Zahl stabil bei 82. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes sind bislang neun Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. jei

