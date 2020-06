Erneuter Tarpan-Nachwuchs

Ludwigshafen.Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr gibt es bei den Tarpanen im Wildpark Nachwuchs. Wie die Stadt mitteilt, hat die vierjährige Stute Luisa am 14. Juni einen Hengst geboren. „Das Jungtier sucht die Nähe seiner Mutter und entwickelt sich prächtig. Es geht bereits neugierig auf Entdeckungstour“, sagt Gabriele Bindert vom Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen. Bereits am 11. Mai war ein Hengst geboren worden. Nun leben in der Anlage fünf Wildpferde. jei (Bild: Stadt)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020