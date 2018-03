Ernie ist schnell gerettet

Anzeige

Ludwigshafen.Simon Nichterlein und seine beiden Kollegen von der DLRG tragen rot-blaue Neoprenanzüge und dicke Schwimmwesten, als sie mit dem Boot über den Otterstädter Altrhein angefahren kommen. Sie landen an und warten auf Anweisungen von Thomas Hoffmann. Der Leiter Einsatz der DLRG-Ortsgruppe Ludwigshafen-Oggersheim erklärt das Szenario: Auf einer der Inseln, die in der Mitte des Gewässers liegen, ist eine Person eingeschlossen, die muss gefunden, versorgt und an Land gebracht werden. „Und Achtung, da drüben ist es rutschig“, gibt Hoffmann seinen Einsatzkräften noch mit, bevor die sich auf den Weg über das Wasser machen.

Natürlich ist niemand wirklich auf der Insel eingeschlossen, notfalls könnte man auch von der Insel ans Ufer zurückschwimmen. Die Rettungsaktion am Altrhein ist Teil einer Großübung der DLRG Oggersheim in Kooperation mit sechs weiteren Ortverbänden der Umgebung. Einen ganzen Tag lang trainieren die Einsatzkräfte verschiedene Szenarien, um die Abläufe zu optimieren und die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzgruppen zu verbessern. Und der Ausgangspunkt der Übung war ein Hochwasser auf dem Rhein, so dass wirklich jemand auf der Insel eingeschlossen sein könnte.

Realistisches Szenario

„So ein Hochwasser hatten wir ja erst im Januar, von daher passt das gut in unseren Einsatzbereich“, erklärt Thomas Hoffmann. Neben seiner Funktion als Einsatzleiter ist er auch für die Überwachung der Übung verantwortlich: „Es muss ein realistisches Szenario sein, ansonsten sind die Kräfte nicht mit vollem Einsatz dabei.“ Die Notwasserung eines Großraumflugzeugs wird es also eher nicht in den Übungsablauf schaffen, „aber eine Havarie eines Kreuzfahrtschiffes wäre mal spannend. Dafür fehlt jedoch das nötige Geld.“ Eine Großübung mit den Ortsverbänden der Region steht einmal im Jahr auf dem Plan. „So können wir Schwächen im Einsatzablauf ausmachen und auch sehen, wie die Führung in den einzelnen Ortsverbänden funktioniert“, erklärt Hoffmann.