Ernst nehmen

Es ist schon außergewöhnlich, wenn sich fast der gesamte fünfköpfige Stadtvorstand drei Stunden lang die Beschwerden und Sorgen der Anwohner anhört und eifrig Notizen macht. Dies war aber auch überfällig, denn bei den Parkinsulanern hat sich viel Unmut über die Begleitumstände des stark gewachsenen Filmfests angestaut. Die Kritikpunkte sind vielfach berechtigt. Seit langem versucht der Ortsbeirat quer durch alle Fraktionen, Verbesserungen zu erreichen – mit relativ bescheidendem Erfolg. Gewiss, ein dreiwöchiges Festival kann nicht spurlos an den Anwohnern vorübergehen. Es ist aber nicht hinzunehmen, wenn diese etwa keine Parkplätze mehr in der Nähe ihrer Wohnung finden und stattdessen auf das weit entfernte Walzmühle-Parkhaus verwiesen werden – verkehrte Welt. Nachvollziehbar sind auch andere Ärgernisse, etwa der Zustand der Wiesen oder die „Verluste“ bei den Spielgeräten.

Stadt und Festivalleitung sind gleichermaßen gefordert, einen verlässlichen Rahmen für die Großveranstaltung einzuhalten und etwa die Auf- und Abbauzeiten der Zeltstadt stärker zu kontrollieren. Das idyllisch am Rheinufer gelegene Filmfestival ist ein immens wichtiger Imageträger für die Stadt, deshalb stellt es auch niemand in Frage. Eine Großveranstaltung mit mehr als 100 000 Besuchern in einem Landschaftsschutzgebiet zu genehmigen, bedeutet immer eine Gratwanderung. Die Anlieger der Bürger müssen aber ernster genommen werden als bisher.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018