Erst Freundschaft, dann mehr

Ludwigshafen.Ein seltenes Jubiläum feiern heute Annemarie, 84, und Friedrich Lösch, 87. Sie begehen ihren 65. Hochzeitstag – die Eiserne Hochzeit. Beide stammen aus Friesenheim und lernten sich bei einem Tanzabend der katholischen Gemeinde St. Gallus kennen. Eine Zeitlang waren sie nur befreundet. „Leider habe ich Annemarie dann für zwei Jahre aus den Augen verloren, da sie als Säuglingsschwester in Mosbach arbeitete“, erinnert sich Friedrich. Doch die beiden fanden wieder zueinander und heirateten am 20. März 1954.

Rührend ist das Hochzeitsfoto in Schwarz-Weiß, als die Braut 19 und der Bräutigam 22 waren. Dennoch wirken beide noch jünger – und das, obwohl die Umstände in der Nachkriegszeit schwierig waren.

Friedrich begann seine Lehre als Maurer bei der BASF nach dem Krieg, mit 14 Jahren. 1948, zwei Jahre später, wurde er Zeuge der großen Kesselwagenexplosion. „Wir haben damals im Keller eines Gebäudes gearbeitet, als es einen Knall gab und alles dunkel wurde. Wir waren unverletzt, aber das Haus über uns war total zerstört. Wir hatten unglaubliches Glück.“ Lösch blieb bei der BASF, machte seinen Meister und arbeitete in der Bauüberwachung.

Zwei Töchter bekam das Paar, 1954 Ursula und zwei Jahre später Eleonore. Annemarie blieb daheim und kümmerte sich um die beiden. „In den 1950er Jahren war es schwer, eine Wohnung zu bekommen. Hatte man eine, gab es weder Waschmaschine noch Zentralheizung“, so Friedrich. In die jetzige Werkswohnung zog das Paar 1972 ein, hier fühlen sie sich zuhause. Sportlich waren beide: Annemarie war Turnerin beim VfR Friesenheim, Friedrich spielte im selben Verein Fußball und war später auch Jugendtrainer. Außerdem gehörte er bis ins Rentenalter der Faustball-Betriebsmannschaft der BASF an.

Das größte Hobby des Ehepaars war das Reisen. Die Liste der Länder ist lang: Schweiz, Österreich, Italien, Spanien. „Doch am schönsten waren Slowenien und Kroatien. Mir gefiel die Landschaft mit der felsigen Küste“, schwärmt Annemarie. Da Friedrich mit 60 Jahren in Rente ging und die Töchter aus dem Haus waren, blieb für diese Leidenschaft viel Zeit. Die Löschs haben drei Enkel und drei Urenkel. Mit den Töchtern und deren Familien wird die Eiserne Hochzeit gefeiert. Kge

