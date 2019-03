Erst putzen, dann feiern

Ludwigshafen.Die Aktion „Saubere Stadt“ bündelt ihre Reinigungseinsätze in diesem Jahr an einem einzigen Wochenende. Am Freitag und Samstag, 29./30. März, werden in Ludwigshafen wieder zahlreiche Schulklassen, Vereine, Gruppen und Bürger – mit Sammelsäcken, Greifzangen und Handschuhen ausgestattet – dem Müll zu Leibe rücken. Gipfeln wird die Putzaktion in einem großen Abschlussfest auf dem Platz der Deutschen Einheit am Samstag, 30. März, ab 13 Uhr, wie der Marketing-Verein mitteilt. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) stellt er das Projekt seit 21 Jahren auf die Beine.

Kostenlose Anfahrt zur Party

Die Begrüßung bei der Feier vor der Rhein-Galerie übernimmt Jutta Steinruck (SPD). „Ich werde den Helfern meinen Dank aussprechen. Damit sich viele auf den Weg in die Stadt machen, geben wir in den Stadtteilen Armbändchen als Sonderticket zur Nutzung von Straßenbahnen und Bussen aus“, sagt sie. Für Musik sorgt die Band Grand Malör. Es wird ein Rahmenprogramm mit Vorführungen und einem Gewinnspiel angeboten – mit Preisen im Wert von 600 Euro. Laut Marketing-Verein sind für die Reinigungsaktion an beiden Tagen bereits mehr als 1500 Helfer angemeldet. jei

