Erst wird gekickt, dann ausgelassen gefeiert

Ludwigshafen.Als 1982 zum ersten Mal die Ludwigshafener Fußballer um die Hallen-Stadtmeisterschaft kickten, waren die meisten Spieler des diesjährigen 38. Turniers noch gar nicht auf der Welt: Die Stadtmeisterschaft ist das mit Abstand älteste Hallenturnier im Bereich des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) – nirgendwo in Rheinhessen und in der Pfalz können die Fans unter Dach fast neun Stunden lang „Fußball nonstop“ erleben.

Doch die „Stammkunden“ des Budenzaubers in der Eberthalle müssen in diesem Jahr aufpassen: Zum ersten Mal wird das Turnier statt wie bisher sonntags an einem Samstag – dem 19. Januar (Beginn: 9 Uhr) – ausgetragen. Grund: Hinterher sollen alle Beteiligten im Hallenfoyer bei einer Party gemeinsam feiern. Die sogenannte „Players-Night“ (Nacht der Spieler) organisiert die Gastronomin Gaby van Lier. „Diese Feier war ein Wunsch der Vereine, die in der Vergangenheit oft mit diesem Anliegen auf uns zugekommen sind“, sagt Projektleiterin Manuela Leising vom städtischen Bereich Sport. „Wir werden sehen, wie die Resonanz ist und dann überlegen, ob wir es beibehalten.“ Die „Apres-Turnier-Fete“ ist ein zusätzliches Bonbon bei sieben Euro Eintritt für einen ganzen Fußballtag – denn nicht nur Spieler, sondern auch Zuschauer sind eingeladen. Wer nur zur Party kommen will, der zahlt ab 18 Uhr keinen Eintritt.

Das Turnier mit 16 Teams aus fünf Spielklassen wird in vier Vorrundengruppen ausgetragen. Zur Mannschaft gehören vier Feldspieler und ein Torhüter. Die Gruppensieger und die Zweiten qualifizieren sich für die Viertelfinalspiele, ab denen das K.o.-System greift. Bis dahin geht es um Punkte, wobei jedes Spiel zwölf Minuten dauert. Im Finale ist eine Verlängerung möglich – ansonsten werden die K.o.-Spiele beim Strafstoßschießen entschieden. Das Finale beginnt um 17.15 Uhr.

Seit gestern wird der Kunstrasenplatz in der Eberthalle aufgebaut, in der das Turnier erstmals unter der neuen Beleuchtung steigt. „Insgesamt sind rund 70 Helfer im Einsatz, die Auf- und Abbau sowie Ordnerdienste übernehmen“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die dem „Treffpunkt für die schönste Nebensache der Welt“ schon entgegenfiebert. „In der Halle ist der Fußball noch zum Greifen nah. So manches Kind entdeckt dort die Lust am Sport“, sagt sie.

Acht der 16 Mannschaften des diesjährigen Turniers sind schon einmal als Gewinner aus der Halle gegangen. Ludwigshafener Rekord-Hallenmeister ist der SV Südwest mit zehn Turniersiegen. Insgesamt werden 1900 Euro Preisgelder an die Mannschaften vergeben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019