Erste Corona-Mutation in Ludwigshafen nachgewiesen

Ludwigshafen.In Ludwigshafen ist bei einem Corona-Patienten zum ersten Mal eine Mutation des Virus nachgewiesen worden. Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Donnerstagnachmittag in einer Videokonferenz erklärte, handelt es sich um um einen Mann aus der Asylbewerberunterkunft in der Mannheimer Straße. Dort würden nun alle 157 Bewohner getestet und bei einer Infektion isoliert. Die Ergebnisse der Testungen sollen bis spätestens Freitagabend vorliegen.

Auf das Auftreten der Mutation werde die Verwaltung konsequent reagieren, so Steinruck. Die Verwaltung wolle unter anderem eine 15-Kilometer-Beschränkung für Ludwigshafen einführen. „Wir wollen die entsprechende Allgemeinverfügung anpassen und sind dazu in Gesprächen mit der Landesregierung“, sagte die Rathauschefin. Zudem soll vorgeschrieben werden, dass Infizierte erst dann aus der Quarantäne entlassen werden, wenn sie einen negativen PCR-Test vorweisen.

Der Mann mit der Virusmutation sei wegen einer anderen Erkrankung ins Klinikum Ludwigshafen gekommen, sagt Matthias Bauer, Direktor des Instituts für Labordiagnostik, Hygiene und Transfusionsmedizin. „Dem Patienten geht es derzeit gut. Er hat milde Symptome wie leichtes Fieber, aber keine typischen Corona-Symptome wie schweren Husten und Beeinträchtigungen von Geruchs- und Geschmackssinn“, sagte Bauer. Der Patient sei bereits im Frühjahr 2020 mit Corona infiziert gewesen. Diese Reinfizierung mit einem Corona-Virus bereite ihm ebenso Sorge wie das Auftauchen der Mutation in Ludwigshafen. Ob sich der Mann mit der britischen, brasilianischen oder südafrikanischen Variante angesteckt habe, sei noch unklar. Das Ergebnis soll bis Anfang nächster Woche vorliegen.

„Ein solcher Fall trifft uns nicht unerwartet, nachdem bereits in etlichen anderen Städten Corona-Mutanten aufgetaucht sind“, sagte die Oberbürgermeisterin. Im Lenkungskreis zur Pandemie habe man sich in einem „Trockentraining“ auf einen solchen Fall vorbereitet.

Mobile Teams werden nun alle Bewohner der Asylbewerberunterkunft in der Mannheimer Straße auf eine Corona-Infektion untersuchen. „Bei einem positiven Ergebnis werden die Betroffenen sofort getrennt und in andere Unterkünfte gebracht“, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Hierfür seien entsprechende Vorbereitungen getroffen. In der Unterkunft wohnen 157 Männer, vornehmlich im Alter von 30 bis 40 Jahre.

„Ein Großteil von ihnen geht tagsüber arbeiten, ist daher nicht immer in der Unterkunft“, weist die Beigeordnete hin. Deshalb sei es umso wichtiger, dass die Ausbreitung der Mutation eingedämmt werde. „Sehr schnell könnte sonst die Inzidenz wieder stark nach oben gehen. Insofern hat die Situation eine gewisse Brisanz“, ergänzte Steinruck.

Deshalb werde die Unterkunft unter Quarantäne gestellt. Die Verwaltung übernehme die Bewachung sowie die Versorgung etwa mit Lebensmitteln und Medikamenten. Der Asylstandort wird nach Steegs Angaben täglich gereinigt und desinfiziert. Zudem seien FFP2-Masken an die Bewohner ausgegeben worden. „Mit Aushängen in mehreren Sprachen weisen wir auf die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln hin“, so Steeg. Aufgrund der früheren Vorfälle könne man auf ein eingespieltes Verfahren zurückgreifen.

In dieser Unterkunft war bereits im April 2020 ein größerer Corona-Ausbruch aufgetreten. Von den damals 171 Bewohnern hatten sich 83 infiziert. Nach dem Auftreten der ersten Fälle wurden alle Geflüchtete untersucht und die Einrichtung vier Wochen lang unter Quarantäne gestellt. Die infizierten Männer und ihre direkten Kontaktpersonen brachte die Verwaltung an anderen Standorten unter. Wie lange diesmal Quarantäne dauern wird, hängt laut Steeg von den Testergebnissen ab.

Über das weitere Vorgehen sei die Verwaltung in einem engen Kontakt unter anderem mit dem Gesundheitsamt, so Steinruck. Dabei werde auch die Frage einer personellen Verstärkung erörtert.

