Ludwigshafen.In Ludwigshafen ist bei einem Corona-Patienten zum ersten Mal eine Mutation des Virus nachgewiesen worden. Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Donnerstagnachmittag in einer Videokonferenz erklärte, handelt es sich um einen Bewohner einer sozialen Einrichtung in Ludwigshafen. Dort würden nun Massentests bei den 157 Bewohnern erfolgen, deren Ergebnisse sollen bis spätestens Freitagabend vorliegen.

Auf das Auftreten der Mutation werde die Verwaltung konsequent reagieren, so Steinruck. Die Verwaltung wolle unter anderem eine 15-Kilometer-Beschränkung für Ludwigshafen einführen. „Wir wollen die entsprechende Allgemeinverfügung anpassen und sind dazu in Gesprächen mit der Landesregierung“, sagte die Rathauschefin.

Der Mann mit der Virusmutation sei wegen einer anderen Erkrankung ins Klinikum Ludwigshafen gekommen, sagt Matthias Bauer, Direktor des Instituts für Labordiagnostik, Hygiene und Transfusionsmedizin. Dem Patienten gehe es derzeit gut, er habe milde Symptome wie leichtes Fieber, aber keine typischen Corona-Symptome wie schweren Husten und Beeinträchtigungen von Geruchs- und Geschmackssinn. Der Patient sei bereits im Frühjahr 2020 mit Corona infiziert gewesen, so Bauer weiter. Ob sich dieser mit der britischen, brasilianischen oder südafrikanischen Mutationsvariante angesteckt habe, sei noch unklar. Das Ergebnis soll in den nächsten Tagen vorliegen.

"Wir werden konsequent vorgehen, um eine flächendeckende Ausbreitung des hochansteckenden Virus zu verhindern", betonte die Oberbürgermeisterin. Die Verwaltung habe sich nach den Vorfällen in anderen Städten auf entsprechende Maßnahmen vorbereitet.

