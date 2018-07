Erste Schlüssel schon übergeben

Anzeige

Ludwigshafen.Eines der größten Ludwigshafener Wohnbauprojekte der vergangenen Jahre biegt auf die Zielgerade ein: Anfang des Monats haben die ersten Mieter der neuen Christian-Weiß-Siedlung im Stadtteil Süd die Schlüssel für ihre Wohnungen entgegen genommen. „Ab August laufen die ersten Mietverträge“, teilt eine Sprecherin der städtischen Immobiliengesellschaft und Bauherrin GAG mit. Am 14. September soll das neue Quartier zwischen Saarland-, Sebastian-Bach- und Kurfürstenstraße feierlich eröffnet werden. „Dann übergibt die GAG offiziell ihre 85 Wohnungen und die Senioren-WG an ihre zukünftigen Bewohner“, so die Sprecherin. 23 Millionen Euro hat die GAG in die Siedlung investiert. Hinzu kommen 17 Millionen Euro und 78 Wohnungen des zweiten Investors, der Karlsruher inwoca GmbH.

„Mit dem Bau der neuen Christian-Weiß-Siedlung ist es uns gelungen, eine knapp einen Hektar große innerstädtische Fläche zu reaktivieren“, betont GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet. „Den Ludwigshafener Bürgern stehen damit zusätzlich 7000 Quadratmeter modernster Wohnraum zur Verfügung. Darauf können wir stolz sein.“

Ab Herbst wird gepflanzt

Aktuell wird vor allem noch an den Außenanlagen gearbeitet. „Es werden Wegflächen angelegt und der Aufbau der Tiefgarage mit 177 Plätzen gemacht. Zudem laufen vorbereitende Arbeiten für den zukünftigen Markus Sternlieb-Platz“, erklärt die Sprecherin. Ab Herbst folgt dann die Bepflanzung. Bereits komplett vergeben sind die 58 Mietwohnungen der GAG im Baufeld 2. Dort zahlen die Bewohner eine Kaltmiete von 8,20 Euro pro Quadratmeter. Im vierten Obergeschoss ist eine Senioren-WG untergebracht, in der noch zwei Zimmer frei sind. „Interessierte können die Räume am 26. Juli um 15.30 Uhr besichtigen“, kündigt die Sprecherin an. Bis dahin seien auch die Gemeinschaftsküche sowie die Pantryküchen in den Einzelappartements eingebaut. Die Kaltmiete für die Zimmer in der Senioren-WG beträgt 7,80 Euro pro Quadratmeter.