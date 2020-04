Erster Todesfall in Ludwigshafen

Ludwigshafen.In Ludwigshafen gibt es erstmals einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises, das auch für die Chemiestadt zuständig ist, starb am Dienstag ein 78 Jahre alter Mann an den Folgen der Infektion. Näheres dazu wurde nicht bekannt. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis ist eine weitere Person an der Erkrankung gestorben. Der Tod des 59-jährigen Mannes wurde laut Gesundheitsamt am Montag gemeldet. Damit ist die Zahl der Corona-Toten im Zuständigkeitsgebiet auf drei gestiegen. Landrat Clemens Körner sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus und appelliert an die Bürger, trotz des schönen Wetters daheim zu bleiben.

Unterdessen stieg die Zahl der Infizierten in Ludwigshafen am Dienstag um fünf auf 144 an. Im Rhein-Pfalz-Kreis wurden 159 Menschen positiv auf Covid-19 getestet, in Speyer 41 und in Frankenthal 28. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020