Erster türkischstämmiger Ortsvorsteher will "transparente Stadtteilpolitik"

Ludwigshafen. Osman Gürsoy ist ein Kind der Nördlichen Innenstadt. Aufgewachsen in West, lebt der 32-Jährige mittlerweile in Nord. „Das ist einfach mein Stadtteil“, sagt der Ludwigshafener im Gespräch mit dieser Redaktion. Und Gürsoy wird künftig Gesicht und Sprachrohr dieses Stadtteils sein. Denn am 24. Januar wurde der SPD-Politiker zum neuen Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt gewählt

