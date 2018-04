Erstes Schiff legt am Steiger bei der Rhein-Galerie an

Anzeige

Ludwigshafen.Ohne Eröffnungsfeier ist der neue Schiffsanleger an der Rhein-Galerie in Betrieb gegangen. Als erstes Flusskreuzfahrtschiff machte dort die „Amastella“ an Karfreitag die Leinen fest. „Wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr etwa 150 Schiffe in Ludwigshafen anlegen“, sagte gestern auf „MM“-Anfrage Fred Stoffel, Sprecher der River-Dock GmbH (Basel), die den Steiger betreibt. Den Fahrgästen wird nicht nur ein Bummel durch das Einkaufszentrum mit 130 Geschäften angeboten, sondern auch ein Ausflugsprogramm etwa nach Speyer und Heidelberg. Die rund 500 000 Euro teure Anlegestelle ist für Schiffe mit einer Länge von bis zu 135 Metern ausgelegt. Ein Metallsteg, der auf fünf Pontons ruht, dient als Zugang. Einen weiteren Anleger planen die landeseigenen Hafenbetriebe nördlich der Konrad-Adenauer-Brücke – für kleine Ausflugsboote und Veranstaltungsschiffe. Dieser ist aber kein Novum. Vielmehr dient er als Ersatz für den maroden Steiger, der dort vor vier Jahren abgebaut wurde. ott