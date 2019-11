Erwerbslosenquote sinkt auf 8,1 Prozent

Ludwigshafen.Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat sich im November leicht verbessert. 7426 Frauen und Männer waren erwerbslos gemeldet – 102 weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent. Eine leichte Entspannung ergab sich auch im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, der auch Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst. Dort waren im November 13 418 Menschen ohne Job – 180 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ging auf 5,8 Prozent zurück. „Im November konnten vor allem junge Menschen in der Arbeitswelt Fuß fassen, hier fiel der Rückgang am stärksten aus“, erläutert Agenturchef Daniel Lips. ott

