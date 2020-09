Erzählcafés zu Postkarten

Ludwigshafen.Das Stadtmuseum im Rathaus-Center (1. Obergeschoss) bietet an vier Samstagen kostenlose Führungen durch die Ausstellung „Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte“ an. Die Termine sind: 19. September, 14.30 Uhr; 17. Oktober, 16 Uhr; 28. November, 12 Uhr, sowie 19. Dezember, 14.30 Uhr. Zudem finden Erzählcafés für Sammler von Ansichtskarten am 19. September und 19. Dezember, jeweils um 15.30 Uhr, statt – in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen und ohne Voranmeldung.

Die Ausstellung über Ansichtskarten und Souvenirs aus Ludwigshafen ist bis 23. Dezember zu sehen. Führungen für Schulklassen und Gruppen ab sechs Personen sind nach Terminabsprache möglich. Interessierte können sich per E-Mail an stadtmuseum@ludwigshafen.de melden. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020