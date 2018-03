Erzähler aus ganzem Herzen

Anzeige

Limburgerhof.Er war ein Märchenonkel im besten Sinn: Michael Cramer (Bild) vermochte nicht nur die jüngsten Zuhörer durch seine Texte in Bann zu ziehen. Zu erzählen hatte der gebürtige Berliner sehr viel. Er schöpfte die Geschichten aus dem eigenen Leben sowie seinem großen Schatz an guter Bildung. Nun müssen wir ohne ihn und seine Erzählungen auskommen: Der Turmschreiber aus Limburgerhof ist nach langer Krankheit am vergangenen Dienstag gestorben. Heute, 14 Uhr, wird er auf dem Friedhof in Hirschberg-Leutershausen beigesetzt.

Im Januar erschien sein letzter Beitrag in dieser Zeitung. Er widmete sich der Kapelle im Park in seinem Wohnort Limburgerhof. Einst von der neuapostolischen Kirche genutzt, soll das schmucke Bauwerk künftig als kultureller Treffpunkt dienen. Altes erhalten und doch auch neu beleben: So etwas gefiel dem pensionierten Kaufmann, der beruflich und privat viel in der Welt herumgekommen war. Offenheit für Neues und eine gebildete Neugierde waren Charaktereigenschaften, die viele an ihm sehr schätzten.

Auch in schwierigen Phasen bewahrte sich Cramer Lebensmut, zuletzt, als er – selbst bereits schwer erkrankt – seine geliebte Frau zu Grabe tragen musste. Zwei Kinder sind aus der Ehe hervorgegangen. Dass er nun, eine Woche nach seinem 76. Geburtstag, verstarb, traf selbst nahe Begleiter unvorbereitet. „Er war noch voller Pläne und wollte im Mai Band 13 seiner Tagebücher veröffentlichen“, berichtet Rolf Dörner. Ortsbürgermeister Peter Kern würdigt im Nachruf der Gemeinde, dass es Cramer in seinen farbigen und lebensfrohen Beschreibungen sowie Schilderungen immer um den einzelnen Menschen ging.