„Es gibt noch genug Flächen für Bäume“

Ludwigshafen.Seit mehr als 50 Jahren gibt sich der Grüne Kreis Ludwigshafen mit der Aussage „Mein Freund der Baum ist tot“ nicht zufrieden, sondern steuert mit zahlreichen Baumpflanzaktionen entschieden dagegen. Auf der Mitgliederversammlung – bei der Wahl des Vorstandes ergab sich im Übrigen keine Änderung – blickte der Verein, der die Pflanzungen ausschließlich mit Spenden finanziert, auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Unterstützer sind Privatleute, Vereine, Institutionen und Firmen, darunter als Hauptsponsor die städtische Immobiliengesellschaft GAG.

Pflanzaktion mit Setzlingen

Im Hochzeitswäldchen, dem Bürgerhain Friesenheim, wurde anlässlich des Internationalen Tags des Baumes eine Stieleiche gepflanzt. Zudem wurden 25 neue Vogelnistkästen aufgestellt. In diesem Jahr sollen zum Schutz der Bäume Pfosten als Abgrenzung zur Straße errichtet werden.

Die Jugend wurde bei der Aktion „Kinder pflegen Blumen“ einbezogen. In der Vergangenheit haben sich 600 Drittklässler von neun Grundschulen beteiligt. „Diese Aktion wird in diesem Jahr fortgesetzt“, sagte Vorsitzender Michael Cordier. Dabei verteilt der Verein Blumentöpfe mit Fleißigen-Lieschen-Setzlingen, die weiß und rosa blühen. „Wir gehen in die Schulen und schauen, wie die Blumen sich entwickeln. Die Kinder sind ganz stolz, wenn die Pflanzen blühen“, freut sich Cordier.