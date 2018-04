Anzeige

Ludwigshafen.Business-Luft schnuppern und Kontakte knüpfen: Die Jobmesse der Hochschule Ludwigshafen präsentierte Schülern, Abiturienten und Studenten gestern jede Menge potenzieller künftiger Arbeitgeber. Am Campus in der Ernst-Boehe-Straße stellten sich Unternehmen vor, die den betriebswirtschaftlichen Bereich abdecken, das soziale und pflegerische Angebot war wie immer am Standort Maxstraße zu finden.

„Es ist unsere sechste Jobmesse, das zweite Mal veranstalten wir sie in Eigenregie“, sagte Ute Sahmel von der Hochschulkommunikation. „Der Vorteil ist, dass das Geld zu uns fließt. Wir nehmen es für die Abschlussfeier der Absolventen im Pfalzbau und können so unseren Gästen günstigere Eintrittskarten anbieten.“ In den Vorjahren waren am Campus um die 700 Besucher gekommen, darunter ganze Schulklassen ab der zehnten Jahrgangsstufe. An beiden Standorten präsentierten sich 30 Unternehmen und Einrichtungen aus dem sozialen Bereich, zum Beispiel SAP, Edeka, Sparkasse Vorderpfalz, das Klinikum oder die Lebenshilfe.

„Die Firmen, die hier teilnehmen, sponsern teilweise das Willkommenspaket für die Erstsemester oder die Studicard, eine Multifunktionskarte. Manche der Besucher wollen sich einfach nur orientieren, wie es weitergehen könnte und suchen erst mal einen Praktikumsplatz“, erläuterte Sahmel. Doch auch Studenten, die gerade auf dem Weg in eine Vorlesung waren, machten einen Abstecher zu den Ständen, die ihr Interesse weckten, wie zum Beispiel der des Wirtschaftsprüfers Deloitte. „Mein Studium befasst sich mit Steuerwesen, ich bin im vierten Semester. Deloitte wäre ein potenzieller Arbeitgeber für mich, da es genau mein Bereich ist – analytische Arbeit mit Gesetzestexten“, sagte Sven Keller.