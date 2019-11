Essen für Hunderte Schüler

Ludwigshafen.In der Protestantischen Jugendkirche öffnet sich bald wieder für eine Woche das „Gasthaus des Lebens“. So nennen die Veranstalter die Kindervesperkirche auch. Zum siebten Mal wird diese nun ausgerichtet. In Ludwigshafen werden im jährlichen Wechsel die Schüler einer bestimmten Grundschule eingeladen und erhalten Mahlzeiten. Dieses Jahr ist es die Schillerschule Mundenheim.

Für die Jugendkirche ist dies eine Herausforderung, denn jeden Tag werden rund 110 Kinder erwartet, fast doppelt so viel wie vor zwei Jahren. „Im vergangenen Jahr musste die Kindervesperkirche aufgrund personeller Engpässe abgesagt werden. Aber sie wurde vermisst, denn sie gehört zum Jahresablauf dazu“, sagte Dekanin Barbara Kohlstruck.

Zur Kindervesperkirche werden die Kinder klassenweise eingeladen, ohne Bedürftigkeitsprüfung. „Viele Dinge wie Kinderarmut werden ungern angesprochen. Doch das Viertel ist davon betroffen, und die Kindervesperkirche ist ein Zeichen nach außen und will deutlich machen, dass es Kinder in Armut gibt, obwohl es Deutschland insgesamt gut geht“, erläuterte Stadtjugendpfarrerin Florentine Zimmermann.

Von Montag bis Donnerstag werden die Kinder der Schillerschule zum Mittagessen erwartet. Schüler der berufsbildenden Anna-Freud-Schule bedienen die jungen Gäste, die es genießen können, im Mittelpunkt zu stehen. „Die Kinder sollen auch soziales Leben kennenlernen, zum Beispiel Tischgespräche“, sagte Lehrerin Dorothea van den Berg. Auch für das Nachmittagsprogramm sind die Jugendlichen der Berufsschule zuständig. „Wir haben uns vorbereitet, indem wir hierhergekommen sind und uns die Räume angeschaut haben“, erklärte Schülerin Yvette Noack: „Vorbereitet haben wir Wahrnehmungsspiele, wissenschaftliche Experimente, Tanz, Bewegungsspiele und Meditation.“

Am Freitag, 22. November, findet dann ab 14 Uhr der traditionelle Familientag statt, zu dem nicht nur die Schillerschule, sondern auch die Bewohner aus dem Umfeld der Jugendkirche eingeladen sind. Mit etwas Glück kommen die Adler Mannheim zur Autogrammstunde. „Ziel war es, in der Metropolregion etwas zu unternehmen. Die Kindervesperkirche gibt es auch in Mannheim und Heidelberg“, so Udo Scholz vom Verein Adler helfen Menschen, der die Kindervesperkirche seit Jahren finanziell unterstützt. Es werden insgesamt 40 Ehrenamtliche im Einsatz sein, jeden Tag werden 170 Essensportionen zubereitet. Kge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019