Essensaktion macht Pause bis Januar

Ludwigshafen.Das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) hat im Rahmen des Programms „Mahlze!t LU“ bisher rund 23 500 kostenlose Mahlzeiten ausgegeben. Das teilte die Einrichtung mit. Wenn sich die Essensausgabe am 18. Dezember in die Weihnachtspause verabschiede, habe man diesen Wert erreicht. „Jetzt brauchen auch wir mal eine Pause“, sagt Tobias Zimmermann, Jesuit und Direktor des HPH. Die letzte „Mahlze!t LU“-Essensausgabe vor Weihnachten findet am Freitag, 18. Dezember, von 12 bis 13 Uhr statt. Die Aktion wird im neuen Jahr fortgesetzt – am Montag, 4. Januar 2021.

Das Programm läuft seit dem 6. April dieses Jahres. Rund 100 Menschen nutzen das Angebot jeden Tag. Es entstand als spontane Idee nach den ersten Wochen des Lockdowns. Auch das HPH war betroffen und musste schließen. „Aber wir wollten unsere Küche in dieser Krisenzeit nicht einfach leerstehen lassen“, sagt Zimmermann. So brachten er und der katholische Gesamtkirchenbezirk Ludwigshafen die Essensausgabe für Bedürftige auf den Weg. Wer das Angebot wahrnehmen will, muss keine Bedürftigkeit nachweisen. Finanziert wird das Projekt aus Spenden, um die die Organisatoren weiterhin bitten. tge

