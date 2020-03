Eulen legen Fokus auf die Defensive

Ludwigshafen.Bei den Eulen Ludwigshafen war die Enttäuschung nach der 29:36-Heimschlappe gegen den TBV Lemgo-Lippe groß. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke belegt in der Handball-Bundesliga aber weiter einen Nichtabstiegsplatz. Und für das kommende Spiel am Sonntag, 16 Uhr, beim SC DHfK Leipzig rechnen sich die Pfälzer etwas aus.

Mittelmann Pascal Bührer erklärt: „Das Spiel gegen Lemgo haben wir aufgearbeitet und analysiert. Mit 36 Gegentoren kann man in der Handball-Bundesliga kein Spiel gewinnen.“ Der 24-Jährige betont aber: „In Leipzig werden wir wieder eine kompakte Abwehr stellen, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Gegen Leipzig haben wir bis jetzt immer ganz gut ausgesehen.“ Tatsächlich haben die Eulen das Hinspiel gegen die Sachsen in der Friedrich-Ebert-Halle mit 34:27 gewonnen. „Wichtig wird sein, dass die Mechanismen wieder greifen, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Wenn jeder Mannschaftsteil noch Prozente drauflegen kann, haben wir auch in Leipzig eine Chance.“

Blick geht nach vorn

Matschke war nach der Niederlage gegen den TBV Lemgo-Lippe traurig. „Lemgo hat uns geerdet“, erklärt der Eulen-Trainer. Zugleich schaut er schon wieder nach vorn: „Wichtig in Leipzig wird sein, nicht das Ergebnis im Blick zu haben, sondern der Fokus liegt auf dem Weg, der zum Ergebnis führt. Nur darum geht es – auch am Sonntag.“

Der SC DHfK Leipzig hat sich unterdessen offenbar viel vorgenommen für das Spiel gegen die Eulen. Die Sachsen verloren zuletzt bei den Rhein-Neckar Löwen mit 23:26 und rutschten damit in der Tabelle auf den neunten Platz. Die Ansprüche des Clubs sind eigentlich höher.

Matschke sagt über den Gegner: „Wir treffen auf eine sehr spiel- und heimstarke Mannschaft, die einen schnellen Ball spielt, aktuell wahrscheinlich sogar den schnellsten in der ganzen Liga. Unser Rückzugsverhalten muss viel besser sein als zuletzt gegen Lemgo.“

Unterdessen haben die Eulen einen neuen Vereinsrekordtorschützen: Gunnar Dietrich. Der Kapitän erzielte gegen Lemgo vier Tore und überholte mit nun 290 Treffern den ehemaligen Linksaußen Philipp Grimm (288) in der Rangliste. bol

