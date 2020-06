Eulen-Masken im Verkauf

Ludwigshafen.Das Ludwigshafener Klinikum verkauft 500 Schutzmasken mit einem Logo des Handball-Bundesligisten Eulen. Hintergrund: Das Krankenhaus als Sponsor der Friesenheimer Sportler will dem durch die Corona-Krise betroffenen Verein helfen. Die Masken werden für 12,95 Euro am Patientenkiosk im Eingangsbereich verkauft. „Der Erlös geht vollständig an den Verein“, betont Klinikum-Sprecherin Yasemin Böhnke. Die Eulen-Spieler Pascal Bührer (v.l.) und Alex Falk übergaben die Masken an Mitarbeiterin Hicran Sari. ott

