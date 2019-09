Eulenlauf am Willersinn

Ludwigshafen.Bambini, Kinder, Schüler und Erwachsene – sie alle können beim 15. Eulenlauf am Donnerstag, 3. Oktober, in Friesenheim auf die Strecke gehen. Die Veranstalter des SVF Ludwigshafen erwarten zwischen 200 und 300 Freizeitsportler. Auf die zehn Kilometer lange Strecke geht es für die Läufer um 10 Uhr. Start ist am SVF-Vereinsgelände, dann führt der Rundkurs durch die Kleingartenanlage der Werre über Naherholungsgebiet Willersinn und Roßlache zurück zum Ziel. Die Strecke ist überwiegend asphaltiert und ohne Steigung. Bereits um 9.30 Uhr gehen die Kleinsten auf eine Strecke von 400 Metern, Schüler legen 2,5 Kilometer zurück. Alle Läufer werden mit Getränken versorgt. Eine Anmeldung für den Eulenlauf unter www.svf-ludwigshafen.de ist erwünscht. Die Startgebühr beträgt fünf Euro. Auch am Lauftag sind noch Meldungen möglich, dann für sechs Euro. jei

