Europa-Flagge weht am Rathaus

Ludwigshafen.Am Ludwigshafener Rathaus weht seit Dienstag die Europa-Flagge. „Wir wollen ein Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls setzen. In dieser Zeit, in der jedes Land und jede Kommune gegen das Coronavirus kämpft, müssen wir noch stärker zusammenhalten“, begründet Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) den Schritt. „Mit unseren Gedanken sind wir bei unseren Freunden in Italien und Frankreich und überall in Europa und auf der Welt, wo Menschen leiden, aber auch helfen, wo menschliche Tragödien geschehen, aber auch das Licht der Solidarität leuchtet.“ Steinruck dankte allen, die sich an die Regelungen der Behörden halten, die Sozialkontakte meiden, und mit Vernunft, Verantwortungsbewusstsein, Disziplin und Solidarität den Herausforderungen begegnen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.03.2020