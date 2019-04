Ex-Freundin mit Messer attackiert?

Frankenthal.Immer wieder fährt sich der Angeklagte durch seine zu einem kurzen Zopf gebundenen Haare. Angespannt streicht er durch seinen Bart. Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, im Mai 2018 seine damalige Freundin geschlagen, gewürgt und mit einem Messer schwer am Oberschenkel verletzt zu haben. Zudem soll er im August eine weitere Person mit einer Waffe bedroht und so die Herausgabe des Smartphones erzwungen haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung muss er sich seit gestern vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten.

Während der Ludwigshafener die zweite Tat gesteht, bestreitet er die erste. Der Vorsitzende Richter der Dritten Strafkammer, Uwe Gau, hatte indes nach einem Rechtsgespräch erklärt, dass er bei einem Geständnis beider Taten eine Haftstrafe zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Jahren zu erwarten habe. Dennoch beharrt der 27-Jährige, der seit seiner Jugend Drogen konsumiert hat, auf seiner Version: Er sei nicht – wie in der Anklage beschrieben – bei seiner damaligen Freundin über ein Gerüst in die Wohnung eingedrungen, sondern habe zu diesem Zeitpunkt noch mit der 37-Jährigen zusammen gelebt. Das aufgefundene Brecheisen gehöre zum Werkzeug, das er in der Wohnung gelagert habe. Am Tattag sei es zwar zu einer Auseinandersetzung zwischen beiden gekommen, die Verletzung habe sich seine Freundin aber „selbst mit dem Messer zugefügt“, so der Angeklagte. Die Stimmung sei an diesem Tag ohnehin angespannt gewesen, da keine Drogen mehr im Haus waren.

Frau will sich selbst verletzt haben

Das bestätigt die Ex-Freundin im Zeugenstand. Als Gau die 37-Jährige zur Verletzung befragt, hält der 27-Jährige einen Rosenkranz in seinen Händen. Er wirkt erleichtert, als sie seine Aussage bestätigt. Zu seinem Aufenthalt in der Wohnung erzählt die Frau allerdings eine andere Version: Er sei mithilfe des Brecheisens in die Wohnung gelangt und habe sie in der Küche überrascht. Nach einem kurzen Streit habe er sie geschlagen und getreten. Dabei habe sie sich selbst mit dem Messer in ihrer Hand die Schnittwunde zugefügt. Danach soll er von ihr abgelassen und sich ins Bad begeben haben, um ihr einen Verband anzulegen. Diese Gelegenheit habe die 37-Jährige genutzt, um auf das Gerüst zu flüchten und ihren Vater anzurufen. Später habe sie behauptet, dass die Verletzungen vom Angeklagten stammen, damit dieser „endlich aus meinem Leben verschwindet.“

Die Verhandlung wird am Dienstag, 16. April, fortgesetzt.

