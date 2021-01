Ex-Partner bestiehlt Frau im Zug

Ludwigshafen.Eine Frau ist am Mittwochabend in Zug der Linie S1 zwischen Ludwigshafen und Kaiserslautern bestohlen worden. Am Hauptbahnhof Ludwigshafen traf die verständigte Polizei nach eigenen Angaben auf die 31-Jährige. Diese schilderte, dass sie im Zug von ihrem Ex-Partner angegriffen wurde und ihr dieser mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen habe. Der Angreifer, ein 28-jähriger Mann, konnte mit der Beute entkommen. Der Raub sei durch mehrere andere Fahrgäste beobachtet werden, teilten die Beamten mit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

