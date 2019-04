Existenzielle Erfahrung

Dirigentin des Monumentalwerks: Christiane Michel-Ostertun. © Ostertun

So viele Aufführungen es von Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion gibt, so viele unterschiedliche Sichtweisen auf das Werk vermitteln sie auch. Historisch-informierte Ansätze zeichnen in der Regel ein nüchternes Porträt des „Menschensohns“, während traditionelle Interpretationen nicht selten romantische Überhöhungen riskieren. Die Matthäuspassion mit dem Chor für geistliche Musik

...