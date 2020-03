Experimente wecken Neugier der Kinder

Ludwigshafen.Neugierig greift Luis Frank zum Joghurtbecher, sticht ein Loch in die Bodenseite und befestigt eine Schnur. Diese verbindet er mit einem zweiten Becher, den Mitschüler Aras in drei Metern Entfernung in der Hand hält – fertig ist das Bechertelefon! Für die Drittklässler der Hochfeldschule ist das Experiment zur Schallübertragung eine faszinierende Erfahrung. „Richtig gut gefallen“ hat es den beiden Neunjährigen, die immer wieder in ihre Becher sprechen und sich auf diese Weise unterhalten. Das Bechertelefon ist eine von vier Versuchsanordnungen zum Thema „Die perfekte Welle – sehen, hören, fühlen!“ Spielerisch sollen die Kinder Schall erzeugen und sichtbar machen.

„Naturwissenschaften hautnah erleben“ heißt das zweitägige Projekt, bei dem die Grundschüler mit Jugendlichen der Berufsbildenden Schule Naturwissenschaften (BBSN) physikalischen Phänomenen auf die Spur kommen. So werden die 20 Schüler der Klasse 3a von 14 Älteren angeleitet, allesamt Auszubildende zum biologisch-technischen Assistenten. „Gut die Hälfte der Klasse ist dabei“, sagt Karin Keller, die mit Stefan Marz das Projekt koordiniert.

Wellen in Korkmehl erzeugt

Die beiden BBS-Lehrer sehen einen Mehrwert für alle Beteiligten: Die Berufsschüler, für die Laborversuche fester Bestandteil der Ausbildung sind, sammeln erste Unterrichtserfahrung, die Grundschüler erleben Naturwissenschaften in der Praxis. Am Tisch von Murat Kara haben sich inzwischen vier Kinder eingefunden. Unterstützt von Giuseppe Maniaci demonstriert der 29-jährige Friesenheimer anhand einer Stimmgabel, wie sich Schallwellen im Wasser ausbreiten, das eigens bunt eingefärbt wurde. Bei starker Schwingung spritzt das Wasser empor – sehr zur Freude der Schüler.

Murat Kara möchte ihnen ein Erlebnis bieten und seinen Beitrag dazu leisten, dass sich mehr junge Menschen für Naturwissenschaften begeistern. Gerade in Deutschland sei dies wichtig. Dass die Drittklässler während der Versuche Kittel tragen, sorgt für eine realistische Labor-Atmosphäre und stärkt das Selbstbewusstsein: „Die Kinder fühlen sich als kleine Forscher“, verrät Keller.

Als dritte Versuchsstation ist eine Kundtsche Röhre aufgebaut. Mit einer Trillerpfeife erzeugen die Kinder Töne und erkennen im Korkmehl eine Wellenausbreitung, die viele an einen Strand erinnert. Am Ende jedes Versuchs notieren die Grundschüler ihre Beobachtungen auf einem Laufzettel. Für die kreative Pause steht ein Maltisch bereit. Die Verknüpfung zur Tierwelt vermittelt ein Filmbeitrag über Fledermäuse. Zum Abschluss spielen die Kinder ein Memory mit Fotos von ihren Versuchen. Das Projekt wird am Montag in der BBS Naturwissenschaften fortgesetzt. Dann können die Kinder erstmals in einem richtigen Labor experimentieren.

