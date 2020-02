Experte erläutert Stromrechnungen

Ludwigshafen.Viele Verbraucher können ihre Strom- und Gasabrechnungen nicht nachvollziehen. Deshalb bietet die Verbraucherberatung am Mittwoch, 4. März, um 16 Uhr einen Vortrag in ihrer Geschäftsstelle (Wredestraße 33) an. Rechtsberater Max Müller hilft bei der Beurteilung, ob die Abrechnung des Strom- oder Gasverbrauchs zu hoch ist, und unterstützt Ratsuchende, die Probleme mit ihrem Energieversorger haben. Zudem gibt er Tipps beim Anbieterwechsel sowie zum Verhalten bei der Insolvenz eines Versorgers.

Eine Anmeldung zu dem kostenlosen Vortrag ist unter der Telefonnummer 0261/12727, per E-Mail an ludwigshafen@vz-rlp.de oder online erforderlich. ott

