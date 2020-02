Experte erläutert TV-Kabelumstellung

Ludwigshafen.Die städtische Immobiliengesellschaft GAG wechselt im ersten Halbjahr in ihren Wohnungen den TV-Kabelanbieter von Vodafone zur Telekom. Betroffen sind auch Mieter, die ihren Telefon- und Internetanschluss bei Vodafone gebucht haben. Über die Umstellung informiert die Verbraucherzentrale am Dienstag, 3. März, bei zwei kostenlosen Vorträgen. Der erste beginnt um 11 Uhr in der Beratungsstelle (Wredestraße 33), der zweite um 14 Uhr im Comeniuszentrum (Comeniusstraße 10). Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung gebeten – unter der Telefonnummer 0621/51 21 45, per E-Mail an ludwigshafen@vz-rlp.de oder www.verbraucherzentrale-rlp.de/onlinetermine-rlp. Zudem informiert die Verbraucherzentrale per Hotline (Tel. 0621/592 965 44) über die technischen Fragen zum Wechsel. ott

