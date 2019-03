Experten erörtern Umbau-Pläne

Ludwigshafen.Die Bismarckstraße südlich der Bahnhofstraße soll ihr Gesicht verändern – mehr Büros und Dienstleistungen statt Einzelhandel. Mit dem 2017 gestarteten Projekt „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)“ sollten Vorhaben zur Nachnutzung von Geschäftsimmobilien in der Innenstadt unterstützt werden. Zum Abschluss erörtern Experten bei einem Symposium in der Volkshochschule am Donnerstag, 4. April, die Frage, wie Wohnen, Arbeiten und Freizeitaktivitäten gefördert werden können. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Finanz-Staatssekretär Stephan Weinberg (SPD) berichten Michael Kleemann (Büro stadtimpuls Landau), Marion Stüber-Steins (Amt für Stadtplanung Offenbach) und Mark Schlick (Wirtschaftsförderung&Liegenschaften Pirmasens). Es folgt eine Debatte auch über studentisches Leben und Kreativwirtschaft als Impulsgeber.

Das Ergebnis des ExWoSt-Vorhabens ist relativ bescheiden: Eine Immobilie soll umgebaut werden, bei einer zweiten wurden konkretere Pläne erarbeitet. ott

