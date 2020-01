Experten legen sich auf FC Arminia fest

Ludwigshafen.Hallenfußball nonstop: Fast sieben Stunden lang wird am 18. Januar ab 9 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle bei der 39. Ludwigshafener Fußball-Stadtmeisterschaft ununterbrochen der Ball rollen, ehe der neue Titelträger feststeht. Favorit unter den 16 Mannschaften ist nach Meinung der meisten Experten der Oberligist und Pokalverteidiger FC Arminia 03, der seinen neunten Meistertitel in der Halle anstrebt und dann mit dem neunmaligen Gewinner FSV Oggersheim gleichziehen würde. Rekordsieger ist allerdings der Bezirksligist SV Südwest, der seit dem Turnier-Startschuss 1982 insgesamt zehnmal als Sieger die Halle verließ.

Acht Vereine haben sich seit 1982 in die Siegerliste eingetragen. Neben dem Trio SV Südwest (zehn Titel), FSV Oggersheim (neun) und FC Arminia 03 (acht) waren das der BSC Oppau (fünf), FC Croatia (drei), SV Maudach, MSV und Ludwigshafener SC (je ein Titel). Als einziger früherer Stadtmeister konnte sich in diesem Jahr der MSV Ludwigshafen nicht qualifizieren. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck wagt eine kühne Prognose: „Ich bin mir sicher, dass es in diesem Jahr auch eine Überraschung geben kann – in der Halle ist alles möglich.“ Sie selbst wird erstmals seit Jahren beim Turnier wegen Urlaubs fehlen – „aber mit dem Herzen bin ich dabei.“

Titelverteidiger beginnt

Zum Turnierauftakt treffen am 18. Januar im ersten Spiel um 9 Uhr der Pokalverteidiger FC Arminia 03 und der Bezirksligist ESV 1927 aufeinander. Die Rheingönheimer mit ihrem neuen Trainer Sahin Pita sind voller Ehrgeiz: Der Gewinner der allerersten Stadtmeisterschaft 1982 will Turniersieg Nummer neun einfahren und seiner Favoritenrolle als ranghöchster Ludwigshafener Fußballverein gerecht werden. Und das Preisgeld von 600 Euro samt Pokal, Wanderpokal und Ball für die Mannschaftskasse kassieren. Der Zweite erhält immerhin noch 400 Euro, der Dritte 200 Euro und der Vierte 100 Euro. Die übrigen zwölf Teams bekommen ein Startgeld von jeweils 50 Euro.

Mit leeren Händen gehen nach den 32 Spielen à zwölf Minuten auch andere Teilnehmer nicht aus der Halle. So wird das fairste Team ebenso belohnt wie der beste Spieler, der beste Torhüter und der treffsicherste Torjäger. Das alles kostet samt aufwändiger Organisation mit rund 70 ehrenamtlichen Helfern, Feuerwehr, Sanitätsdiensten und zehn Schiedsrichtern viel Geld – „aber wir werden wieder mit einer schwarzen Null aus dem Turnier hervorgehen“, prophezeit Winfried Ringwald als Vorsitzender des Sportverbandes, der neben dem Bereich Sport der Stadtverwaltung und der Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) als Veranstalter auftritt.

Doch die Eintrittsgelder würden auch bei einer wiederum mit 2200 Zuschauern ausverkauften Halle nicht ausreichen, um die Turnierkosten zu decken. Sieben Euro kostet eine Tageskarte – fünf Euro zahlen Jugendliche ab 12 Jahren und Behinderte. Kostenlos können Kinder unter zwölf Jahren die 32 Turnierspiele sehen. Dass das Turnier „durchfinanziert“ ist – dafür sorgen wieder mehrere Sponsoren wie die BASF, Sparkasse Vorderpfalz, VR-Bank Rhein-Neckar, Pronova BKK und RPR 1. Die Vorverlegung des Turniers um einen Tag auf Samstag scheint sich zu bewähren: „Der Termin wurde im vergangenen Jahr von den Fans angenommen – auch weil wir ab 18 Uhr eine attraktive und unterhaltsame musikalische Players-Night im Foyer folgen lassen,“ freut sich Manuela Leistung vom Stadtbereich Sport.

