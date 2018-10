Fabian Burstein: Lasst uns für die Kultur brennen

Ein Gastbeitrag von Fabian Burstein

Es geht also um eine Utopie. Um eine Vorstellung, wie die Kulturlandschaft im Jahr 2045 aussehen könnte. Wer wie ich in Ludwigshafen lebt, kann sich dem Wort „Utopie“ nicht entziehen. Unser intellektueller Übervater Ernst Bloch hat es uns eingeimpft. Wenn wir es hören, wollen wir reflexartig Stellung beziehen. Was ich von Bloch gelernt habe:

...